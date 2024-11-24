У французькому місті евакуювали тисячі людей через бомбу Другої світової війни

У французькому місті Ансі у неділю, 24 листопада, провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Снаряд вагою 230 кг було виявлено на будівельному майданчику в одному з районів міста.

У неділю планується провести масштабну операцію зі знешкодження снаряда.

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Зранку 3800 жителів Ансі розбудили сирени поліцейських машин, які їхдили вулицями. Їм було запропоновано вирушити до родичів або у спеціально створене для цього місце зустрічі.

Операція з евакуації закінчилася близько 9 ранку.

Однак деякі жителі відмовилися залишати свої будинки і змушені весь день залишатися в приміщенні. Будь-хто, хто вийде на вулицю, буде оштрафований.

Рух транспорту в районі, де знешкоджують бомбу, повністю зупинено, і на час операції в цьому районі заборонено будь-яку діяльність.

Операція з розмінування спричинила серйозні перебої на багатьох дорогах.

Жителям буде дозволено повернутися в район тільки після закінчення операції.

Нагадаємо, нещодавно поблизу польського Гданська польські сапери знешкодили кілька десятків старих боєприпасів, що залишилися на дні з часів Другої світової війни.

А у німецькому Гамбурзі у жовтні знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.