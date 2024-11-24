У французькому місті евакуювали тисячі людей через бомбу Другої світової війни
У французькому місті Ансі у неділю, 24 листопада, провели евакуацію близько чотирьох тисяч осіб через 230-кілограмову бомбу часів Другої світової війни.
Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".
Снаряд вагою 230 кг було виявлено на будівельному майданчику в одному з районів міста.
У неділю планується провести масштабну операцію зі знешкодження снаряда.
Зранку 3800 жителів Ансі розбудили сирени поліцейських машин, які їхдили вулицями. Їм було запропоновано вирушити до родичів або у спеціально створене для цього місце зустрічі.
Операція з евакуації закінчилася близько 9 ранку.
Однак деякі жителі відмовилися залишати свої будинки і змушені весь день залишатися в приміщенні. Будь-хто, хто вийде на вулицю, буде оштрафований.
Рух транспорту в районі, де знешкоджують бомбу, повністю зупинено, і на час операції в цьому районі заборонено будь-яку діяльність.
Операція з розмінування спричинила серйозні перебої на багатьох дорогах.
Жителям буде дозволено повернутися в район тільки після закінчення операції.
Нагадаємо, нещодавно поблизу польського Гданська польські сапери знешкодили кілька десятків старих боєприпасів, що залишилися на дні з часів Другої світової війни.
А у німецькому Гамбурзі у жовтні знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.