Біля найбільших портів Польщі знешкодили кілька десятків старих снарядів

Поблизу Гданська польські сапери знешкодили кілька десятків старих боєприпасів, що залишилися на дні з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час підготовки до будівництва плавучого СПГ-терміналу поблизу Гданська на морському дні виявили 32 210-мм артилерійських снаряди.

Фото: пресслужба 8-ї флотилії берегової охорони

Операцію з ліквідації здійснювали сапери-дайвери з Гдині. Снаряди відбуксирували для знешкодження вглиб затоки, подалі від узбережжя, та підірвали 24 з них. Решту вісім снарядів ліквідують пізніше.

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Мешканцям Гданська, Сопота і Гдині перед тим розіслали сповіщення про те, що вони можуть чути вибух, доступ до визначених ділянок пляжу та акваторії тимчасово закрили.

Фото: пресслужба 8-ї флотилії берегової охорони

У німецькому Гамбурзі у жовтні знешкодили бомбу часів Другої світової війни, через операцію евакуювали понад 5 тисяч людей.

Раніше стару бомбу знайшли і знешкодили у Нідерландах завдяки попередженню історика, з яким він прийшов до місцевого підприємства.

У Чехії через знайдену стару бомбу зупиняли роботу хімзаводу.