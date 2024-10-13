У німецькому Гамбурзі знайшли та ліквідували бомбу часів Другої світової війни

У німецькому Гамбурзі виявили та ліквідували бомбу часів Другої світової війни, надзвичайникам довелось евакуювати понад 5 тисяч людей.

Про це повідомило DW, передає "Європейська правда".

Як розповіли журналісти, виявлення бомби часів Другої світової війни призвело до часткової евакуації нічного району Штерншанце в Гамбурзі пізно ввечері 12 жовтня.

Понад 5 тисяч людей були евакуйовані в безпечне місце, а поліція також очистила ресторани і бари в цьому районі.

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Мешканцям у радіусі 500 метрів від місця було наказано не залишатися на вулиці, тримати вікна та двері зачиненими, а також перебратися до приміщень, розташованих подалі від небезпечної зони.

Невдовзі після опівночі за місцевим часом пожежна служба знешкодила бомбу. Як зазначили надзвичайники, предмет було знайдено під час будівельних робіт на території початкової школи.

Згідно з остаточною заявою пожежної служби, саме знешкодження зайняло близько 30 хвилин і пройшло без ускладнень.

Як передає видання, виявлення небезпечного предмету порушило залізничний рух, оскільки станція Штерншанце, яка є особливо завантаженою у вихідні дні, також опинилася в евакуйованій зоні.

Нагадаємо, нещодавно поблизу міста Утрехт у центрі Нідерландів через нерозірвану британську бомбу часів Другої світової війни довелося евакуювати мешканців та зупиняти рух на залізниці.

У вересні польському Щецині, що неподалік кордону з Німеччиною, через знайдену бомбу часів Другої світової війни перекрили низку вулиць та евакуювали мешканців дев’яти будинків.

У Чехії в серпні проводили масштабну операцію через знайдену на території заводу авіабомбу.