Во французском городе эвакуировали тысячи людей из-за бомбы Второй мировой войны

Во французском городе Анси в воскресенье, 24 ноября, провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Снаряд весом 230 кг был обнаружен на строительной площадке в одном из районов города.

В воскресенье планируется провести масштабную операцию по обезвреживанию снаряда.

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Утром 3800 жителей Анси разбудили сирены полицейских машин, которые ехали по улицам. Им было предложено отправиться к родственникам или в специально созданное для этого место встречи.

Операция по эвакуации закончилась около 9 утра.

Однако некоторые жители отказались покидать свои дома и вынуждены весь день оставаться в помещении. Любой, кто выйдет на улицу, будет оштрафован.

Движение транспорта в районе, где обезвреживают бомбу, полностью остановлено, и на время операции в этом районе запрещена любая деятельность.

Операция по разминированию вызвала серьезные перебои на многих дорогах.

Жителям будет разрешено вернуться в район только после окончания операции.

Напомним, недавно вблизи польского Гданьска польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.

А в немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.