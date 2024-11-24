Во французском городе эвакуировали тысячи людей из-за бомбы Второй мировой войны
Во французском городе Анси в воскресенье, 24 ноября, провели эвакуацию около четырех тысяч человек из-за 230-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".
Снаряд весом 230 кг был обнаружен на строительной площадке в одном из районов города.
В воскресенье планируется провести масштабную операцию по обезвреживанию снаряда.
Утром 3800 жителей Анси разбудили сирены полицейских машин, которые ехали по улицам. Им было предложено отправиться к родственникам или в специально созданное для этого место встречи.
Операция по эвакуации закончилась около 9 утра.
Однако некоторые жители отказались покидать свои дома и вынуждены весь день оставаться в помещении. Любой, кто выйдет на улицу, будет оштрафован.
Движение транспорта в районе, где обезвреживают бомбу, полностью остановлено, и на время операции в этом районе запрещена любая деятельность.
Операция по разминированию вызвала серьезные перебои на многих дорогах.
Жителям будет разрешено вернуться в район только после окончания операции.
Напомним, недавно вблизи польского Гданьска польские саперы обезвредили несколько десятков старых боеприпасов, оставшихся на дне со времен Второй мировой войны.
А в немецком Гамбурге в октябре обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, из-за операции эвакуировали более 5 тысяч человек.