У ДПСУ не виключають, що блокада кордону польськими фермерами може продовжитись

У Держприкордонслужбі України розповіли, що польські фермери заблокували пропускний пункт "Медика-Шегині" на дві доби, але акція може і продовжитися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, якого цитує "Укрінформ".

За його словами, станом на зараз польські фермери обмежують можливість для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску "Медика", з українського "Шегині".

"Вони почали вчора близько 10-ї ранку, за тією інформацією, яку ми маємо від польських колег, такі дії можуть тривати 48 годин. Але польські колеги не виключають, що акція фермерів може тривати і довше", – сказав Демченко.

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Речник ДПСУ розповів, що польські фермери оголосили, що не пропускатимуть на виїзд із України вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни.

Наразі, за словами Демченка, на цьому напрямку немає довгих черг із вантажівок.

На момент початку блокування між мітингувальниками і пунктом пропуску було близько 150 вантажівок, які, як зазначив представник ДПСУ, відносно швидко змогли перетнути кордон у напрямку України.

Як відомо, блокада на пункті пропуску "Медика-Шегині" розпочалася зранку 23 листопада.

Польські фермери озвучили дві причини протесту на кордоні з Україною.

Перша – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

Друга – "занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).