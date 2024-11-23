Зранку у суботу, 23 листопада, польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда"

За словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестують з двох причин.

Перша, як передають журналісти – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

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Друга – "занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

"Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває при владі, щоб ця угода не відбулася", – заявив він.

Як повідомляють журналісти, фермери перекрили національну дорогу 28. На пішохідному переході, біля залізничного шляхопроводу на в'їзді до Медики, вони не пропускають вантажівки, що їдуть з України.

З іншого боку, вантажівки, що їдуть з Польщі в Україну, пропускають лише по одній на годину. В обох напрямках безперешкодно проїжджають легкові автомобілі, автобуси, гуманітарні автомобілі. Поліція заявляє, що забезпечить проїзд національними дорогами 77 і 28, а також маршрутами в межах міста.

Щодо вимог фермерів, речник Підкарпатського воєводства Бартош Губернат зазначив, що стосовно збереження суми податку цього року на рівні 2023 року, готується відповідний законопроект.

"Через брак коштів у державному бюджеті проєкт було знято з подальшої процедури", – зазначив він.

За його словами, попри це, фермери, які постраждали від несприятливих погодних явищ, таких як град або повінь, у господарствах, збитки яких становили понад 30% середньорічного виробництва сільськогосподарських культур, могли звернутися до Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства за допомогою.

"Вона була еквівалентна сумі третьої та четвертої частини сільськогосподарського податку", – підкреслив Губернат.

Він також нагадав, що коли мова йшла про угоду про вільну торгівлю ЄС з країнами МЕРКОСУР, прем'єр-міністр Дональд Туск і уряд "чітко дали зрозуміти, що ця угода не буде підписана".

Як передають журналісти, фермери заявляють, що якщо угода не буде досягнута, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

ДОПОВНЕНО О 10:24. Як розповів "Європейській правді" речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, страйк розпочався близько 10:00. Він зазначив, що за наявною інформацією, акція має тривати 48 годин, однак не виключається її продовження.

"Блокування націлене на обмеження руху для вантажівок. Учасники цієї акції на території Польщі знаходяться неподалік пункту пропуску на автошляху", – зазначив він.

Він підтвердив також те, що на вʼїзд в Польщу вони заявляли, що не пропускатимуться транспортні засоби вагою більше 3,5 тонн, а на виїзд – пропускатимуть по одному вантажному транспортному засобу в годину. Також він додав, що обмеження не стосуватимуться категорії легкових автомобілів та автобусів.

8 жовтня писали, що польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика – Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".