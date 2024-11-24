В ГПСУ не исключают, что блокада границы польскими фермерами может продолжиться

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что польские фермеры заблокировали пропускной пункт "Медика-Шегини" на двое суток, но акция может и продолжиться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, которого цитирует "Укринформ".

По его словам, по состоянию на сейчас польские фермеры ограничивают возможность для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Медика", с украинского "Шегини".

"Они начали вчера около 10 утра, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, такие действия могут продолжаться 48 часов. Но польские коллеги не исключают, что акция фермеров может продолжаться и дольше", – сказал Демченко.

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Спикер ГПСУ рассказал, что польские фермеры объявили, что не будут пропускать на выезд из Украины грузовые транспортные средства весом более 3,5 тонны.

Сейчас, по словам Демченко, на этом направлении нет длинных очередей из грузовиков.

На момент начала блокирования между митингующими и пунктом пропуска было около 150 грузовиков, которые, как отметил представитель ГПСУ, относительно быстро смогли пересечь границу в направлении Украины.

Как известно, блокада на пункте пропуска "Медика-Шегини" началась утром 23 ноября.

Польские фермеры озвучили две причины протеста на границе с Украиной.

Первая – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).