Італійські ліві популісти розірвали стосунки зі своїм співзасновником-коміком

Італійський "Рух 5 зірок" у неділю розірвав зв'язки зі своїм співзасновником, коміком Беппе Грілло, що стало новим кроком на шляху перетворення колись радикального протестного руху на більш мейнстрімну ліву силу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Представники "Руху 5 зірок" також проголосували проти пропозиції заборонити альянси з іншими партіями. Цей крок міг би допомогти налагодити відносини з головною опозиційною Демократичною партією і, зрештою, створити більший електоральний виклик для правої коаліції прем'єрки Джорджії Мелоні.

Грілло, який допоміг створити партію в 2009 році, дотепер зберігав роль роль гаранта її основоположних цінностей і обіймав формальну посаду радника з питань комунікацій з річним контрактом на 300 тисяч євро.

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Однак наприкінці дводенного з'їзду члени партії проголосували 63% проти 29% за скасування ролі Грілло як гаранта цінностей в рішенні, присвяченому реформуванню статуту партії.

Лідер партії та експрем’єр Джузеппе Конте неодноразово конфліктував з Грілло відтоді, як очолив "Рух 5 зірок" у 2021 році. Грілло не був присутній на партійних зборах.

Грілло, відомий своїми відвертими висловлюваннями, в минулому звинувачував Конте у відсутності політичного бачення і критикував його спроби перетворити колись інакодумну партію на традиційну політсилу, орієнтовану на лідера.

Заснована у 2009 році, партія протягом наступного десятиліття сколихнула італійську політику, отримавши 25% голосів у 2013 році і увійшовши до складу уряду п'ять років по тому.

В останні роки "Рух 5 зірок" втратив свої позиції через внутрішні політичні розбіжності. На виборах до Європарламенту партія здобула 10,5% підтримки – на сім пунктів менше, ніж п'ять років тому.