Євровибори в Італії впевнено виграла партія прем'єрки Мелоні

Консервативна партія італійської прем’єрки Джорджії Мелоні "Брати Італії" перемогла на виборах до Європарламенту у своїй країні.

Про це повідомило італійське агентство ANSA, пише "Європейська правда".

"Брати Італії" отримали підтримку 28,9% виборців й посилили позиції Мелоні як всередині країни, так і позиціонували прем’єрку однією з найвпливовіших фігур у Європейському Союзі.

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Лівоцентристська опозиційна Демократична партія (PD) отримала 24,5% голосів, за нею йде популістський "Рух п'яти зірок", який отримав 10,5% підтримки, що на сім процентних пунктів менше, ніж на виборах 2019 року.

Коаліційні партнери Мелоні, "Вперед, Італіє" та ультраправа партія "Ліга" на чолі з євроскептиком Маттео Сальвіні, показали слабкі результати.

"Ліга" отримала 8,5% голосів, що є різким падінням порівняно з результатом 2019 року, коли вона мала 34,3%. У "Вперед, Італіє" – 9,2%.

Позиція Мелоні після сильних результатів всередині країни буде ключовою у прийнятті рішень щодо альянсів у Європейському парламенті, а також у голосуванні за кандидатуру Урсули фон дер Ляєн, яка прагне перебратися на другий термін на пост глави Єврокомісії.

Сильні результати Мелоні в неділю різко контрастували з невдачами, яких на євровиборах зазнали президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, ультраправим і євроскептичним депутатам, попри прогнози, не вдалося забезпечити на виборах до Європарламенту достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили.

Вибори до Європарламенту обернулися провалом для партії Емманюеля Макрона і президент Франції розпустив парламент.

На Кіпрі до Європарламенту обрали 24-річного ютюбера, який "нічого не знає про політику".