Итальянские левые популисты разорвали отношения со своим соучредителем-комиком

Итальянское "Движение 5 звезд" в воскресенье разорвало связи со своим соучредителем, комиком Беппе Грилло, что стало новым шагом на пути превращения некогда радикального протестного движения в более мейнстримную левую силу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Представители "Движения 5 звезд" также проголосовали против предложения запретить альянсы с другими партиями. Этот шаг мог бы помочь наладить отношения с главной оппозиционной Демократической партией и, наконец, создать больший электоральный вызов для правой коалиции премьера Джорджии Мелони.

Грилло, который помог создать партию в 2009 году, до сих пор сохранял роль гаранта ее основополагающих ценностей и занимал формальную должность советника по вопросам коммуникаций с годовым контрактом на 300 тысяч евро.

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Однако в конце двухдневного съезда члены партии проголосовали 63% против 29% за отмену роли Грилло как гаранта ценностей в решении, посвященном реформированию устава партии.

Лидер партии и экс-премьер Джузеппе Конте неоднократно конфликтовал с Грилло с тех пор, как возглавил "Движение 5 звезд" в 2021 году. Грилло не присутствовал на партийном собрании.

Грилло, известный своими откровенными высказываниями, в прошлом обвинял Конте в отсутствии политического видения и критиковал его попытки превратить некогда инакомыслящую партию в традиционную политсилу, ориентированную на лидера.

Основанная в 2009 году, партия в течение следующего десятилетия всколыхнула итальянскую политику, получив 25% голосов в 2013 году и войдя в состав правительства пять лет спустя.

В последние годы "Движение 5 звезд" потеряло свои позиции из-за внутренних политических разногласий. На выборах в Европарламент партия получила 10,5% поддержки – на семь пунктов меньше, чем пять лет назад.