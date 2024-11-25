Співлідер "Зелених" покритикував Шольца за Taurus: "Діємо завжди запізно"

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини, співлідер "Зелених" Роберт Габек покритикував канцлера Олафа Шольца за небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus та висловив жаль, що і раніше рішення щодо нових видів зброї ухвалювалися "завжди запізно".

Як повідомляє BR, пише "Європейська правда", про це він сказав у програмі ARD.

Габек нагадав, як Берлін довго вагався з рішенням щодо надання Україні серйозної зброї, зокрема танків Leopard, а тепер це знову повторюється з далекобійними ракетами Taurus.

"Для людей, які в Україні і які потерпають, ці рішення, звісно, ухвалювались надто пізно", – заявив Габек.

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Він повторив, що виступає за швидку передачу Україні ракет Taurus.

Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наближаються дострокові вибори. Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц, який має значні шанси стати наступним канцлером, висловлюється за передачу Taurus.

На користь рішення висловлюються і коаліційні партнери СДПН, проте канцлер Олаф Шольц наполягає, що не буде цього робити. Також понад 60% німців проти надання Україні Taurus.

Нещодавно у Spiegel вийшла редакційна стаття з гострою критикою Шольца за зволікання з рішенням щодо Taurus.