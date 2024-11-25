Солидер "Зеленых" покритиковал Шольца за Taurus: "Действуем всегда поздно"

Вице-канцлер и министр экономики Германии, солидер "Зеленых" Роберт Хабек покритиковал канцлера Олафа Шольца за нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus и выразил сожаление, что и раньше решения по новым видам оружия принимались "всегда поздно".

Как сообщает BR, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в программе ARD.

Хабек напомнил, как Берлин долго колебался с решением о предоставлении Украине серьезного оружия, в частности танков Leopard, а теперь это снова повторяется с дальнобойными ракетами Taurus.

"Для людей, которые в Украине и которые страдают, эти решения, конечно, принимались слишком поздно", – заявил Хабек.

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Он повторил, что выступает за быструю передачу Украине ракет Taurus.

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приближаются досрочные выборы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером, высказывается за передачу Taurus.

В пользу решения высказываются и коалиционные партнеры СДПГ, однако канцлер Олаф Шольц настаивает, что не будет этого делать. Также более 60% немцев против предоставления Украине Taurus.

Недавно в Spiegel вышла редакционная статья с острой критикой Шольца за промедление с решением относительно Taurus.