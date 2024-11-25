У Литві повідомили нові деталі про екіпаж вантажного літака, що впав у Вільнюсі

До екіпажу вантажного літака, що впав у Вільнюсі вранці у понеділок під час рейсу з Німеччини, входили громадяни Іспанії, Німеччини та Литви.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У поліції офіційно повідомили, що на борту вантажного літака були четверо людей – громадяни Іспанії, Німеччини та Литви. Внаслідок катастрофи загинув на місці пілот-громадянин Іспанії.

За даними ЗМІ, литовець зумів самостійно вибратися з уламків та міг спілкуватися з поліцією і рятувальниками.

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Одна людина з трьох госпіталізованих перебуває у критичному стані.

Іспанська компанія Swiftair, що є власником літака, обіцяє офіційний коментар за кілька годин.

Нагадаємо, рано вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав на житловий будинок неподалік аеропорту. Літак використовувала логістична компанія DHL, він летів із Лейпцига.

У Департаменті держбезпеки Литви утримуються від попередніх припущень про причини аварії, але зазначили, що не відкидають ніяких версій.

Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомляла, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

Пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.