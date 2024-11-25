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У Вільнюсі на будинок впав вантажний літак

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Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 07:51 — Уляна Кричковська

У понеділок вранці, 25 листопада, у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомляє портал Delfi із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як передає портал, близько 05:31 25 листопада у Вільнюсі впав вантажний літак компанії DHL, який летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air. На борту літака перебувало четверо людей: два пілоти і два працівники.

Фото: Delfi
Фото: Delfi

За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак упав на двоповерховий житловий будинок. 

З літака врятували пілота, який прийшов до тями. До лікарні доправили двох постраждалих, одна людина загинула. 

Фото: Delfi
Фото: Delfi
Фото: Delfi
Фото: Delfi

Даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає, на місці працюють сім автоцистерн та пожежники аеропорту.

Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.

ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.

На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.

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