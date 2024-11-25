У Вільнюсі на будинок впав вантажний літак
Новини — Понеділок, 25 листопада 2024, 07:51 —
У понеділок вранці, 25 листопада, у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого одна людина загинула, є постраждалі.
Про це повідомляє портал Delfi із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".
Як передає портал, близько 05:31 25 листопада у Вільнюсі впав вантажний літак компанії DHL, який летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air. На борту літака перебувало четверо людей: два пілоти і два працівники.
A DHL cargo plane has crashed into residential homes near Vilnius, Lithuania. pic.twitter.com/HlEB3JPDeQРеклама:– Russian Market (@runews) November 25, 2024
За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак упав на двоповерховий житловий будинок.
З літака врятували пілота, який прийшов до тями. До лікарні доправили двох постраждалих, одна людина загинула.
Даних про постраждалих мешканців будинку наразі немає, на місці працюють сім автоцистерн та пожежники аеропорту.
Нещодавно газета Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців з питань безпеки повідомила, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, які прямували до США й Канади.
ЗМІ повідомляли, що пакунки із запалювальним пристроєм, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви, причому відправник використав фальшиві особисті дані.
На початку листопада у Литві затримали кількох підозрюваних у справі про операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків.