У Вільнюсі на будинок впав вантажний літак

У понеділок вранці, 25 листопада, у столиці Литви на будинок впав вантажний літак, внаслідок чого одна людина загинула, є постраждалі.

Про це повідомляє портал Delfi із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як передає портал, близько 05:31 25 листопада у Вільнюсі впав вантажний літак компанії DHL, який летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air. На борту літака перебувало четверо людей: два пілоти і два працівники.

A DHL cargo plane has crashed into residential homes near Vilnius, Lithuania. pic.twitter.com/HlEB3JPDeQ

