В Литве сообщили новые детали об экипаже грузового самолета, упавшего в Вильнюсе
В экипаж грузового самолета, упавшего в Вильнюсе утром в понедельник во время рейса из Германии, входили граждане Испании, Германии и Литвы.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
В полиции официально сообщили, что на борту грузового самолета были четыре человека – граждане Испании, Германии и Литвы. В результате катастрофы погиб на месте пилот-гражданин Испании.
По данным СМИ, литовец сумел самостоятельно выбраться из обломков и мог общаться с полицией и спасателями.
Один человек из трех госпитализированных находится в критическом состоянии.
Испанская компания Swiftair, которая является владельцем самолета, обещает официальный комментарий через несколько часов.
Напомним, рано утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал на жилой дом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига.
В Департаменте госбезопасности Литвы воздерживаются от предварительных предположений о причинах аварии, но отметили, что не исключают никаких версий.
Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщала, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.
Пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.