В Литве сообщили новые детали об экипаже грузового самолета, упавшего в Вильнюсе

В экипаж грузового самолета, упавшего в Вильнюсе утром в понедельник во время рейса из Германии, входили граждане Испании, Германии и Литвы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В полиции официально сообщили, что на борту грузового самолета были четыре человека – граждане Испании, Германии и Литвы. В результате катастрофы погиб на месте пилот-гражданин Испании.

По данным СМИ, литовец сумел самостоятельно выбраться из обломков и мог общаться с полицией и спасателями.

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Один человек из трех госпитализированных находится в критическом состоянии.

Испанская компания Swiftair, которая является владельцем самолета, обещает официальный комментарий через несколько часов.

Напомним, рано утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал на жилой дом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига.

В Департаменте госбезопасности Литвы воздерживаются от предварительных предположений о причинах аварии, но отметили, что не исключают никаких версий.

Недавно газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщала, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

Пакеты с зажигательным устройством, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы, причем отправитель использовал фальшивые личные данные.