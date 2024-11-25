Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії, що розпочав перше засідання без опозиції

Протестувальники закидали яйцями парламент Грузії під час першого засідання законодавчого органу після виборів, результати яких опоненти влади вважають сфальсифікованими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Учасники протесту супроводжують засідання скандуванням гасел та гудками. Будівлю закидали яйцями.

На місці присутні значні сили поліції, протестувальників не підпускають до заднього входу.

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Видання "Эхо Кавказа" повідомляє, що під час інавгураційного засідання Шалву Папуашвілі залишили на посаді спікера. У парламенті 11-го скликання створили одну фракцію – партії влади "Грузинська мрія" – з 80 членами, її очолить Мамука Мдінарадзе.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і планує бойкотувати роботу парламенту.

Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі, ніч минула спокійно.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.