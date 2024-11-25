Протестующие забросали яйцами парламент Грузии, начавший первое заседание без оппозиции

Протестующие забросали яйцами парламент Грузии во время первого заседания законодательного органа после выборов, результаты которых оппоненты власти считают фальсифицированными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Протестующие сопровождают заседание скандированием лозунгов и гудками. Здание забросали яйцами.

На месте присутствуют значительные силы полиции, протестующих не подпускают к заднему входу.

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Издание "Эхо Кавказа" сообщает, что во время инаугурационного заседания Шалву Папуашвили оставили на посту спикера. В парламенте 11-го созыва создали одну фракцию – партии власти "Грузинская мечта" – с 80 членами, ее возглавит Мамука Мдинарадзе.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и планирует бойкотировать работу парламента.

Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели, ночь прошла спокойно.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.