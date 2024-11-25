У Литві не виключають, що літак DHL міг впасти через технічну несправність

Голова Національного центру управління в кризових ситуаціях Вілмантас Віткаускас каже, що первинна причина авіатрощі у Вільнюсі може бути пов'язана з "технічними проблемами".

Про це він сказав у коментарі мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Коментуючи питання причини катастрофи, голова центру зазначив, що наразі про це говорити ще зарано, однак початкова версія полягає в тому, що "інцидент може бути пов'язаний з технічними проблемами"

"Наразі про це говорити зарано, аеропорт Вільнюса скликав оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, причини з'ясовуються. Початкова версія полягає в тому, що інцидент може бути пов'язаний з технічними проблемами. Однак поки що рано говорити про щось більш точне, оскільки з моменту інциденту минуло лише дві години", – зазначив Віткаускас.

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Також Віткаускас акцентував: літак впав не на будинок, а поруч з ним.

"Це була щаслива випадковість, яка дозволила уникнути жертв (на землі. – Ред.). Щодо екіпажу, то один член екіпажу був знайдений без ознак життя, двох вдалося врятувати, вони були доставлені в лікарню і отримують первинну медичну допомогу", – зазначив він.

За його словами, роботи з гасіння пожежі тривають і, ймовірно, будуть тривалими, але найбільший ризик для мешканців наразі відсутній.

Нагадаємо, рано вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав на житловий будинок неподалік аеропорту. Літак використовувала логістична компанія DHL, він летів із Лейпцига.

У Департаменті держбезпеки Литви утримуються від попередніх припущень про причини аварії, але зазначили, що не відкидають ніяких версій.

У поліції повідомили, що до екіпажу вантажного літака, що впав у Вільнюсі вранці у понеділок під час рейсу з Німеччини, входили громадяни Іспанії, Німеччини та Литви.