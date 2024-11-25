В Литве не исключают, что самолет DHL мог упасть из-за технической неисправности

Глава Национального центра управления в кризисных ситуациях Вилмантас Виткаускас говорит, что первичная причина авиакатастрофы в Вильнюсе может быть связана с "техническими проблемами".

Об этом он сказал в комментарии вещателю LRT, передает "Европейская правда".

Комментируя вопрос причины крушения, глава центра отметил, что пока об этом говорить еще рано, однако начальная версия заключается в том, что "инцидент может быть связан с техническими проблемами"

"Сейчас об этом говорить рано, аэропорт Вильнюса созвал оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, причины выясняются. Первоначальная версия заключается в том, что инцидент может быть связан с техническими проблемами. Однако пока рано говорить о чем-то более точном, поскольку с момента инцидента прошло всего два часа", – отметил Виткаускас.

Реклама:

Также Виткаускас акцентировал: самолет упал не на дом, а рядом с ним.

"Это была счастливая случайность, которая позволила избежать жертв (на земле. – Ред.). Что касается экипажа, то один член экипажа был найден без признаков жизни, двух удалось спасти, они были доставлены в больницу и получают первичную медицинскую помощь", – отметил он.

По его словам, работы по тушению пожара продолжаются и, вероятно, будут длительными, но наибольший риск для жителей отсутствует.

Напомним, рано утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал на жилой дом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига.

В Департаменте госбезопасности Литвы воздерживаются от предварительных предположений о причинах аварии, но отметили, что не исключают никаких версий.

В полиции сообщили, что в экипаж грузового самолета, упавшего в Вильнюсе утром в понедельник во время рейса из Германии, входили граждане Испании, Германии и Литвы.