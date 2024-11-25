У Румунії порахували майже 100% голосів, у другий тур виходить проєвропейська кандидатка

У Румунії за результатами обробки 99,98% голосів у другий тур президентських виборів разом з сенсаційним ультраправим політиком виходить проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, випереджаючи чинного прем’єра на близько 2000 голосів*.

Як повідомляє "Європейська правда", такі результати опублікувала Центральна виборча комісія.

За наявними результатами, ультраправий Келін Джорджеску у першому турі отримує 22,95% голосів.

З ним у другий тур, швидше за все, виходить проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, представниця Союзу порятунку Румунії, з 19,17%.

Реклама:

Чинний прем’єр Марчел Чолаку – на третій сходинці з 19,15%. Відрив між Чолаку і Ласконі становить всього лиш 2180 голосів.

Неофіційно повідомляли, що Чолаку обіцяв однопартійцям піти у відставку у разі програшу; також очікувано залишить посаду керівника своєї партії лідер націонал-лібералів Ніколає Чуке.

Результат ультраправого проросійського Джорджеску, який не фігурував в опитуваннях як лідер і вважався маловідомим, став сенсацією виборів у Румунії.

Читайте також: Румунія проти Заходу? Чи стане проросійський популіст новим президентом сусідньої країни

*У початковій версії новини помилково зазначалося, що це дані за результатами обробки 100% протоколів.