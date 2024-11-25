Ультраправий антизахідний кандидат зайняв перше місце на виборах президента Румунії

На президентських виборах у Румунії лідирує ультранаціоналістичний кандидат Келін Джорджеску, а другу сходинку посідає чинний прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії Румунії.

У неділю, 24 листопада, в Румунії проходило голосування у першому турі президентських виборів.

Зауважимо, Джорджеску лідирує за підсумками голосування всупереч прогнозам. Зокрема, опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP вказувало на лідерство лівого прем'єр-міністра Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміона, тому очікувалося, що вони зустрінуться у другому турі.

Реклама:

Голова провідної опозиційної партії Румунії "Союз порятунку громадян" (USR) Елена Ласконі, яка наразі бореться із Чолаку за друге місце – прозахідна проукраїнська лібералка.

Зважаючи на те, що у разі виходу у другий тур Джорджеску і Ласконі вибори перетворюються на геополітичне протистояння – противниця проросійського кандидата могла б консолідувати усіх прохідних виборців Румунії і здобути перемогу.

Відтак, за підрахунками 99,65% голосів виборців, результати голосування виглядають так:

Калін Джорджеску набирає 22,86%;

Марчел Чолаку – 19,22%;

Елена Ласконі – 19,13%;

Джордже Сіміон – 13,87%;

Ніколає Чуке – 8,81%;

Мірча Джоане – 6,32%;

Як зазначало Politico, Джорджеску, надзвичайно релігійний і націоналістичний, проводив кампанію, спрямовану на зменшення залежності Румунії від імпорту, підтримку фермерів і збільшення внутрішнього виробництва продуктів харчування та енергії.

Він також стверджував, що ЄС і НАТО не представляють належним чином румунські інтереси, і заявляв, що війна Росії в Україні, сусідній з Румунією, маніпулюється американськими військовими компаніями.

Будучи маловідомим професором університету, він використовував TikTok для згуртування виборців навколо себе, а також викликав жорстку критику за свої попередні коментарі, в яких підтримав фашистський легіонерський рух Румунії XX століття.

Як відомо, у першому турі президентських виборів до бюлетенів для голосування було внесено 14 імен, однак один з кандидатів – колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан – вирішив зняти свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати Ласконі.

Крім того, у п'ятницю розпочалось голосування на закордонних дільницях. Станом на суботу, в ньому взяли участь понад 100 тисяч румунських громадян.

Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, обіймає посаду вже дві каденції, тож не може брати участь у виборах.

Читайте також: Румунія напередодні перезавантаження: чи вплинуть подвійні вибори у сусідів на відносини з Україною.