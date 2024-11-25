ЗМІ: Лідери провідних партій Румунії підуть з посад після провалу на виборах

Увечері лідери двох урядових партій Румунії очікувано оголосять про свою відставку у зв’язку з невдачею у першому турі президентських виборів.

Про це з посиланням на джерела у політсилах повідомляє HotNews, пише "Європейська правда".

Лідер соціалістів, чинний прем’єр Марчел Чолаку та лідер націонал-лібералів Ніколає Чуке нібито можуть оголосити про відставку на тлі невтішних результатів на президентських виборах.

Співрозмовники агентства стверджують, що Чолаку нібито сказав на зустрічі з верхівкою партії, що оголосить про відставку, якщо за фінальними результатами не вийде у другий тур.

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Ліберали PNL готують партійну зустріч на 18:00, на ній Чуке нібито планує оголосити про відставку. Серед ймовірних кандидатів на нового лідера політсили називають Іліє Боложана і Дана Мотряну.

Результати першого туру президентських виборів у Румунії стали сенсацією – на першому місці опинився ультраправий проросійський кандидат, який не фігурував в опитуваннях як лідер і вважався маловідомим. У другому турі з ним будуть змагатися або чинний прем’єр від соціалістів Марчел Чолаку, або представниця Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі – вирішальними можуть стати кілька сотень голосів.

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