В Румынии посчитали почти 100% голосов, во второй тур выходит проевропейский кандидат

В Румынии по результатам обработки 99,98% голосов во второй тур президентских выборов вместе с сенсационным ультраправым политиком выходит проевропейская кандидатка Элена Ласкони, опережая действующего премьера на около 2000 голосов.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия.

По имеющимся результатам, ультраправый Келин Джорджеску в первом туре получает 22,95% голосов.

С ним во второй тур, скорее всего, выходит проевропейская кандидатка Элена Ласкони, представительница Союза спасения Румынии, с 19,17%.

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Действующий премьер Марчел Чолаку – на третьей строчке с 19,15%. Отрыв между Чолаку и Ласкони составляет всего лишь 2180 голосов.

Неофициально сообщалось, что Чолаку обещал однопартийцам уйти в отставку в случае проигрыша; также ожидаемо покинет пост руководителя своей партии лидер национал-либералов Николае Чуке.

Результат ультраправого пророссийского Джорджеску, который не фигурировал в опросах как лидер и считался малоизвестным, стал сенсацией выборов в Румынии.

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