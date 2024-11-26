Швеция попросила перейти в ее воды судно из Китая, проходившее возле поврежденных кабелей

Швеция попросила китайское грузовое судно, которое проходило возле поврежденных кабелей связи, переместиться в шведские территориальные воды для сотрудничества с расследованием.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом заявил премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Премьер сообщил, что Швеция рассчитывает на перемещение Yi Peng 3 в ее территориальные воды для сотрудничества с расследованием о повреждении кабелей.

"Мы имели контакты с кораблем и с Китаем и сообщили, что хотим, чтобы судно переместилось в шведские воды", – отметил Кристерссон.

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Он подчеркнул, что эту просьбу не следует трактовать как обвинение, и Швеция просит об этом для того, чтобы упростить сотрудничество для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, судно оказалось в центре внимания после повреждения при невыясненных обстоятельствах сразу двух кабелей связи в Балтийском море. Судно проходило над ними примерно в то время, когда начались проблемы.

С прошлой недели Yi Peng 3 стоит в акватории между Данией и Швецией в международных водах, которые также являются исключительной экономической зоной Дании. По меньшей мере некоторое время возле него дежурили суда датского флота, в этот район подходил также немецкий корабль. Неподалеку заметили и российский ракетный катер.

21 ноября военный флот Швеции передал органам правопорядка первую информацию, собранную после обследования морского дна в районе повреждения одного из кабелей.

От ряда европейских топ-чиновников прозвучали предположения, что инцидент может оказаться гибридной диверсией. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.