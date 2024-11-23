До судна, що могло пошкодити кабелі у Балтиці, підходили військові кораблі ще кількох країн

До китайського судна, яке ймовірно причетне до пошкодження підводних кабелів зв’язку у Балтійському морі, підходили військові кораблі ще кількох країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Helsingin Sanomat

У протоці Каттегат між Данією та Швецією, де останніми днями стоїть китайський корабель, побували військові судна ще кількох країн – на додачу до корабля данського флоту.

З даних Marine Traffic журналісти побачили, що туди підіходив ще один данський фрегат Hvidbjornen, а також патрульне судно флоту Німеччини Bad Düben.

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Шведська Expressen наводить коментар берегової охорони Швеції про те, що вони також стежать за китайським судном.

Крім них, у тому районі помітили російський ракетний корвет "Меркурий".

Деякі фінські експерти-міжнародники у коментарях ЗМІ припустили, що присутність російського корабля не є випадковим збігом і це може лише підкреслювати, що Росія і Китай дедалі більше поглиблюють співпрацю.

Нагадаємо, після пошкодження двох підводних кабелів зв’язку у Балтиці на початку тижня у фокусі уваги опинилося китайське вантажне судно Yi Peng 3. Вдень 20 листопада повідомляли, що воно стоїть біля берегів Данії, а поруч з ним – судно данського флоту. Оскільки корабель перебуває у міжнародних водах, можливість втручання Данії обмежена.

У Копенгагені повідомляли, що Данія веде перемовини з кількома країнами щодо судна, не наводячи інших деталей.

У четвер військовий флот Швеції передав органам правопорядку першу інформацію, зібрану після обстеження морського дна в районі пошкодження одного з кабелів.

Від низки європейських топпосадовців пролунали припущення, що інцидент міг бути гібридною диверсією, а Литва – чий кабель постраждав – розслідує його як можливий тероризм. Водночас анонімні посадовці-співрозмовники ЗМІ у США кажуть, що інцидент навряд чи був підлаштований умисно.