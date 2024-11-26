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Американці розділилися у питанні продовження підтримки України

Новини — Вівторок, 26 листопада 2024, 12:20 — Іванна Костіна

Американські громадяни залишаються розділеними у питанні військової підтримки України.

Про це свідчать результати опитування CBS/YouGov, оприлюднені 25 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 49% респондентів заявили, що військову підтримку слід продовжувати, а 51% висловилися проти, що підкреслює подальший поділ в американському суспільстві з цього питання, але вказує на ерозію підтримки.

Ця ерозія очевидна, якщо порівнювати з даними за літо. Одне з опитувань, проведене дослідницьким центром Pew Research Center, тоді показало, що 54% опитаних виступають за продовження військової допомоги США Києву. Згідно з опитуванням Інституту Рейгана, 57% опитаних висловилися за цю допомогу.

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Ще одне питання, поставлене в опитуванні CBS/YouGov: пріоритетність американської допомоги Києву. Для 33% це питання високої пріоритетності, ще 36% кажуть про середній рівень пріоритетності, а для 31% це взагалі не входить до числа пріоритетів.

В той же час у порівнянні з попереднім роком у Німеччині збільшилося число тих, хто схвалює військову підтримку Україні.

У понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прийняв у Берліні своїх колег з Франції, Італії, Польщі і Великої Британії. Зустріч відбулась у новому форматі, який міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав "E5".

Усі п’ятеро міністрів наполягали на необхідності продовження надання військової допомоги Україні. Гілі навіть закликав "подвоїти" підтримку Києва.

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