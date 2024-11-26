Американцы разделились в вопросе продолжения поддержки Украины

Американские граждане остаются разделенными в вопросе военной поддержки Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS/YouGov, обнародованные 25 ноября, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, 49% респондентов заявили, что военную поддержку следует продолжать, а 51% высказались против, что подчеркивает дальнейшее разделение в американском обществе по этому вопросу, но указывает на эрозию поддержки.

Эта эрозия очевидна, если сравнивать с данными за лето. Один из опросов, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, тогда показал, что 54% опрошенных выступают за продолжение военной помощи США Киеву. Согласно опросу Института Рейгана, 57% опрошенных высказались за эту помощь.

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Еще один вопрос, заданный в опросе CBS/YouGov: приоритетность американской помощи Киеву. Для 33% это вопрос высокой приоритетности, еще 36% говорят о среднем уровне приоритетности, а для 31% это вообще не входит в число приоритетов.

В то же время по сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет военную поддержку Украине.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус принял в Берлине своих коллег из Франции, Италии, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в новом формате, который министр обороны Великобритании Джон Хили назвал "E5".

Все пятеро министров настаивали на необходимости продолжения предоставления военной помощи Украине. Хили даже призвал "удвоить" поддержку Киева.