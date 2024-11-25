Опитування Бундесверу показало зростання підтримки надання зброї Україні серед німців

У порівнянні з попереднім роком у Німеччині збільшилося число тих, хто підтримує схвалює військової підтримки Україні.

Про це свідчать результати щорічного опитування Бундесверу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Згідно з опитуванням, майже половина респондентів (49%) виступають за військову підтримку України, що на чотири відсоткові пункти більше, ніж минулого року.

Лише виборці ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, а також група тих, хто не голосує, в більшості відкинули б таку підтримку.

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Згідно з дослідженням Бундесверу, схвалення значною мірою залежить від того, чи сприймають респонденти Росію як загрозу безпеці Німеччини. Респонденти, які вважають Росію загрозою, значно більше погоджуються з військовою підтримкою України, ніж ті, хто не вважає Росію загрозою.

Загалом добрі дві третини респондентів (65%) вважають, що дії Росії в Україні та російське переозброєння становлять небезпеку для Німеччини.

Бундесвер опитав майже 2 тисячі громадян у рамках репрезентативного опитування. Опитування населення проводиться щорічно з 1996 року з метою вимірювання соціального сприйняття Бундесверу серед населення.

Як повідомлялося, переважна більшість громадян Німеччини виступають проти надання Україні крилатих ракет Taurus дальністю до 500 кілометрів.

В опозиційному блоці ХДС/ХСС пов’язали небажання канцлера Олафа Шольца передавати Україні далекобійні ракети Taurus з політичними міркуваннями.

Вільна демократична партія, яка вийшла з керівної коаліції, хоче винести на голосування в Бундестазі пропозицію щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.