Шольц закликав не поспішати з висновками щодо катастрофи літака у Вільнюсі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не квапитися з висновками щодо можливих причин катастрофи вантажного літака над столицею Литви.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.
Шольца запитали у телеефірі, чи відомо йому щось про причини катастрофи літака і чи можна говорити про "російський слід".
"Ми пильно стежимо за цим (розслідуванням – Ред.), але зараз не можемо нічого сказати", – відповів канцлер.
Він зазначив, що версію про причетність Росії не можна відкидати. "Ми зараз бачимо багато жахливих форм гібридної війни", – сказав канцлер, та нагадав про доповіді розвідки про перехоплені посилки з детонаторами, які спробували підкинути у вантажі літаків.
"Тож цей випадок треба ретельно розслідувати. Але частина серйозності нашого підходу полягає у тому, що ми когось у чомусь звинувачуємо лише тоді, коли можемо це належно довести", – додав Олаф Шольц.
Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з німецького Лейпцига.
Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.
У вівторок на місці аварії знайшли "чорні скриньки" літака. У розслідуванні беруть участь також іспанські та німецькі слідчі.
Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.