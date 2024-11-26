Шольц закликав не поспішати з висновками щодо катастрофи літака у Вільнюсі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не квапитися з висновками щодо можливих причин катастрофи вантажного літака над столицею Литви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Шольца запитали у телеефірі, чи відомо йому щось про причини катастрофи літака і чи можна говорити про "російський слід".

"Ми пильно стежимо за цим (розслідуванням – Ред.), але зараз не можемо нічого сказати", – відповів канцлер.

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Він зазначив, що версію про причетність Росії не можна відкидати. "Ми зараз бачимо багато жахливих форм гібридної війни", – сказав канцлер, та нагадав про доповіді розвідки про перехоплені посилки з детонаторами, які спробували підкинути у вантажі літаків.

"Тож цей випадок треба ретельно розслідувати. Але частина серйозності нашого підходу полягає у тому, що ми когось у чомусь звинувачуємо лише тоді, коли можемо це належно довести", – додав Олаф Шольц.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з німецького Лейпцига.

Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили.

У вівторок на місці аварії знайшли "чорні скриньки" літака. У розслідуванні беруть участь також іспанські та німецькі слідчі.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.