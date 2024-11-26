У Литві поділились новими деталями розслідування катастрофи вантажного літака DHL

У Вільнюсі знайшли чорні скриньки вантажного літака DHL, який зазнав катастрофи у понеділок.

Про це повідомило у вівторок Міністерство юстиції країни, пише "Європейська правда".

Близько 11:30 були знайдені чорні скриньки, які були вилучені з уламків літака, зазначили у Мін'юсті.

"Група з розслідування авіаційних подій та інцидентів з безпекою польотів розпочала процес організації сканування даних бортових самописців", – сказано у повідомленні міністерства.

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фото: міністерство юстиції литви

Тим часом генерал поліції Арунас Паулаускас на пресконференції у Вільнюсі у вівторок повідомив, що огляд літака DHL буде завершено протягом трьох днів.

"Далі буде новий етап – вивезення уламків літака з місця. Зараз ми активно шукаємо ангар, де можна розмістити ці частини", – цитує Паулаускаса LRT.

За словами прокурора Артураса Урбеліса, у понеділок було опитано щонайменше 19 свідків у зв’язку з аварією.

Вільмантас Віткаускас, керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями, заявив, що розслідування катастрофи переходить на наступний етап.

"Ми переходимо від огляду місця аварії… до спокійного та послідовного дослідження інформації, збору даних і порівняння їх із даними, які ми зібралися з місця події та літака", – сказав він.

Одна людина загинула і троє отримали поранення в результаті аварії вантажного літака компанії DHL в аеропорту Вільнюса в понеділок вранці.

Літак Boeing 737-476(SF) належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL. Він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

У Литві утримуються від припущень про те, що могло спричинити катастрофу літака. Не виключають як технічну несправність, так і зловмисні дії.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.