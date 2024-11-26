Шольц призвал не спешить с выводами по катастрофе самолета в Вильнюсе

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не торопиться с выводами о возможных причинах катастрофы грузового самолета над столицей Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Шольца спросили в телеэфире, известно ли ему что-то о причинах катастрофы самолета и можно ли говорить о "российском следе".

"Мы пристально следим за этим (расследованием – Ред.), но сейчас не можем ничего сказать", – ответил канцлер.

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Он отметил, что версию о причастности России нельзя отбрасывать. "Мы сейчас видим много ужасных форм гибридной войны", – сказал канцлер, и напомнил о докладах разведки о перехваченных посылках с детонаторами, которые попытались подбросить в грузы самолетов.

"Поэтому этот случай надо тщательно расследовать. Но часть серьезности нашего подхода заключается в том, что мы кого-то в чем-то обвиняем только тогда, когда можем это должным образом доказать", – добавил Олаф Шольц.

Напомним, грузовой Boeing 737-476 (SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из немецкого Лейпцига.

В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.

Во вторник на месте аварии нашли "черные ящики" самолета. В расследовании участвуют также испанские и немецкие следователи.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы.