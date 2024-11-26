Росія вишле британського дипломата "за шпигунство"

ФСБ РФ повідомила про позбавлення акредитації другого секретаря політичного відділу посольства Великої Британії в Москві Вілкса Едварда Прайора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Интерфакс.

Дипломата збираються вислати через те, що він нібито вказав неправдиві дані про себе під час отримання дозволу на в'їзд до Росії.

"Достовірно встановлено, що направлений до Москви за лінією директорату Східної Європи і Центральної Азії МЗС Великої Британії другий секретар політичного відділу посольства Великої Британії в Москві Вілкс Едвард Прайор, який замінив на посаді прикриття одного з шістьох британських розвідників, висланих із Росії в серпні цього року, при отриманні дозволу на в'їзд у нашу країну навмисно вказав неправдиві дані, чим порушив російське законодавство", – повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ у вівторок.

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У ФСБ Росії також заявили, що "виявлено ознаки проведення зазначеним дипломатом розвідувально-підривної роботи, що загрожує безпеці Російської Федерації".

"На зазначеній підставі МЗС Росії у взаємодії із зацікавленими відомствами ухвалено рішення про позбавлення Вілкса Едварда Прайора акредитації, і йому наказано залишити Росію у двотижневий термін", – сказали в ЦГЗ.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Польщі вирішило закрити російське консульство в Познані.

Необхідність закриття російського генконсульства пояснили тим, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Глава дипломатії Радослав Сікорський не виключив, що якщо Росія продовжить вести проти країни гібридну війну, то може статися і висилка російського посла з Польщі.

У липні 2023 року, нагадаємо, Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ.