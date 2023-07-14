Росія закриває консульство Польщі, Варшава обіцяє "симетричну відповідь"

Росія вирішила закрити консульство Польщі у місті Смоленськ, Варшава обіцяє відповісти на дії Кремля симетрично.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Якщо зрештою дійде до того, що Росія почне закривати наші представництва, ми також відповідатимемо симетрично", – підкреслив він.

Моравецький зазначив, що "перебуває в постійному контакті з нашими дипломатами, які працюють в Росії, щоб допомогти полякам".

Документ про закриття консульського агентства Польщі у Смоленську з’явився на сайті російського уряду.

У РФ стверджують, що це стало відповіддю на "недружні антиросійські дії Варшави, зокрема вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві".

Нагадаємо, 6 липня Росія оголосила про висилку дев'ятьох фінських дипломатів і закриття генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.