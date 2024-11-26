Россия вышлет британского дипломата "за шпионаж"

ФСБ РФ сообщила о лишении аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Интерфакс.

Дипломата собираются выслать из-за того, что он якобы указал ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию.

"Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, который сменил в должности прикрытия одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе этого года, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", – сообщил Центр общественных связей ФСБ во вторник.

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В ФСБ России также заявили, что "выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", – сказали в ЦОС.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Польши решило закрыть российское консульство в Познани.

Необходимость закрытия российского генконсульства объяснили тем, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Глава дипломатии Радослав Сикорский не исключил, что если Россия продолжит вести против страны гибридную войну, то может произойти и высылка российского посла из Польши.

В июле 2023 года, напомним, Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск.