На вокзалі Мюнхена через дрон перекрили десять колій

Двоє невідомих спричинили масовий збій у залізничному русі в Мюнхені через те, що їхній дрон зачепився за опору повітряної лінії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Федеральна поліція повідомила, що через інцидент було перекрито десять колій.

Наразі невідомий друг невідомого пілота попередньо повідомив про це співробітникам Deutsche Bahn про те, що сталося. Однак, побачивши поліцейську операцію, він втік.

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Внаслідок інциденту кілька поїздів були перенаправлені, і були "значні" затримки. Федеральна поліція розшукує двох причетних осіб. Там також зазначили, що у визначеній зоні колій діє сувора заборона на польоти.

В останні роки інциденти за участю дронів і так званих квадрокоптерів все частіше призводять до порушень у дорожньому русі і в громадських місцях.

Інциденти за участю відео дронів, які здебільшого використовуються в приватних цілях, також трапляються в аеропортах. Як наслідок, у багатьох містах і на більшості великих транспортних розв'язок запроваджено заборонені для польотів зони.

Лише в повітряному просторі Німеччини в першій половині цього року було зафіксовано 75 порушень польотів, спричинених безпілотниками.

За аналогічний період минулого року було зафіксовано 72 інциденти, як повідомив у липні німецький центр управління повітряним рухом (DFS) в Лангені біля Франкфурта-на-Майні на відповідний запит.

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку, що використовуються військово-повітряними силами США.

У минулу п’ятницю в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Вдень у суботу, 23 листопада, британський авіаносець залишив порт Гамбурга.