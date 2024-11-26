На вокзале Мюнхена из-за дрона перекрыли десять путей

Двое неизвестных вызвали массовый сбой в железнодорожном движении в Мюнхене из-за того, что их дрон зацепился за опору воздушной линии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Федеральная полиция сообщила, что из-за инцидента было перекрыто десять путей.

Сейчас неизвестный друг неизвестного пилота предварительно сообщил об этом сотрудникам Deutsche Bahn о том, что произошло. Однако, увидев полицейскую операцию, он сбежал.

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В результате инцидента несколько поездов были перенаправлены, и были "значительные" задержки. Федеральная полиция разыскивает двух причастных лиц. Там также отметили, что в определенной зоне путей действует строгий запрет на полеты.

В последние годы инциденты с участием дронов и так называемых квадрокоптеров все чаще приводят к нарушениям в дорожном движении и в общественных местах.

Инциденты с участием видео дронов, которые в основном используются в частных целях, также случаются в аэропортах. Как следствие, во многих городах и на большинстве крупных транспортных развязок введены запретные для полетов зоны.

Только в воздушном пространстве Германии в первой половине этого года было зафиксировано 75 нарушений полетов, вызванных беспилотниками.

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 72 инцидента, как сообщил в июле немецкий центр управления воздушным движением (DFS) в Лангене возле Франкфурта-на-Майне на соответствующий запрос.

Напомним, беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Великобритании в Саффолке и Норфолке, используемых военно-воздушными силами США.

В минувшую пятницу в порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, который следил за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Днем в субботу, 23 ноября, британский авианосец покинул порт Гамбурга.