У Фінляндії дещо знизилась підтримка членства в НАТО і ЄС

Підтримка членства Фінляндії в НАТО і ЄС серед жителів країни трохи знизилася.

Це випливає з опитування Аналітичного центру ділового життя EVA, передає "Європейська правда".

Переважна більшість фінів все ще позитивно ставляться як до членства в НАТО, так і до членства в ЄС, але в обох випадках позитивне ставлення дещо послабилося порівняно з минулою весною.

Зараз 71% фінів позитивно ставляться до членства країни в НАТО. Десята частина (10%) ставиться до членства негативно, а 17% займають нейтральну позицію.

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Порівняно з минулою весною підтримка знизилася на п'ять відсоткових пунктів. Отже, зміна не дуже велика, і частка позитивно налаштованих людей зараз приблизно така ж, як і навесні 2023 року.

Чоловіки (77%) більш прихильно ставляться до НАТО, ніж жінки (65%), і ця прихильність зростає з віком та соціально-економічним статусом.

Що ж до ЄС, то зараз 58% фінів ставляться до членства в ньому позитивно, трохи менше чверті (23%) – нейтрально і менше п'ятої частини (17%) – негативно.

Підтримка ЄС зменшилася на сім відсоткових пунктів з весни. Однак ця зміна насамперед проявляється у збільшенні частки тих, хто ставиться до ЄС нейтрально. У загальній картині популярність членства в ЄС повернулася до рівня, який був восени 2021 року, до широкомасштабного нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, 12 листопада на заході Фінляндії почалися навчання сил ППО за участі військовослужбовців з Північної Європи і США, з початку місяця у Лапландії стартували найбільші артилерійські навчання НАТО.