В Финляндии несколько снизилась поддержка членства в НАТО и ЕС

Поддержка членства Финляндии в НАТО и ЕС среди жителей страны немного снизилась.

Это следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA, передает "Европейская правда".

Подавляющее большинство финнов все еще положительно относятся как к членству в НАТО, так и к членству в ЕС, но в обоих случаях положительное отношение несколько ослабло по сравнению с прошлой весной.

Сейчас 71% финнов положительно относятся к членству страны в НАТО. Десятая часть (10%) относится к членству отрицательно, а 17% занимают нейтральную позицию.

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По сравнению с прошлой весной поддержка снизилась на пять процентных пунктов. Следовательно, изменение не очень большое, и доля положительно настроенных людей сейчас примерно такая же, как и весной 2023 года.

Мужчины (77%) более благосклонно относятся к НАТО, чем женщины (65%), и эта приверженность растет с возрастом и социально-экономическим статусом.

Что касается ЕС, то сейчас 58% финнов относятся к членству в нем положительно, чуть меньше четверти (23%) – нейтрально и менее пятой части (17%) – отрицательно.

Поддержка ЕС уменьшилась на семь процентных пунктов с весны. Однако это изменение прежде всего проявляется в увеличении доли тех, кто относится к ЕС нейтрально. В общей картине популярность членства в ЕС вернулась к уровню, который был осенью 2021 года, до широкомасштабного нападения России на Украину.

Напомним, 12 ноября на западе Финляндии начались учения сил ПВО с участием военнослужащих из Северной Европы и США, с начала месяца в Лапландии стартовали крупнейшие артиллерийские учения НАТО.