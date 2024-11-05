У Фінляндії пройдуть навчання ППО країн Північної Європи і США

У Фінляндії в листопаді пройдуть навчання сил протиповітряної оборони, в яких братимуть участь також військові Швеції, Норвегії та США.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це повідомили у Збройних силах Фінляндії.

Навчання заплановані 12-21 листопада в районі населеного пункту Лохтая, що на березі Ботнічної затоки на заході країни, і є найважливішими навчаннями сил ППО.

Окрім фінських військових, участь візьмуть також військові зі Швеції, Норвегії та Сполучених Штатів.

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Загалом будуть задіяні близько 1300 військовослужбовців, 450 одиниць техніки, 20 літаків, 2 гелікоптери.

З понеділка у фінській Лапландії почалися найбільші артилерійські навчання НАТО.

США минулими вихідними анонсували перекидання до Європи своїх стратегічних бомбардувальників, які візьмуть участь у навчаннях союзниками і партнерами по НАТО.