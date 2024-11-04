У Фінляндії починаються найбільші артилерійські навчання НАТО

У Фінляндії в понеділок розпочинаються найбільші артилерійські навчання країн НАТО в Європі – "Удар блискавки-24".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський мовник Yle.

Ці навчання є частиною серії навчань "Динамічний фронт-25", які проводяться на території п'яти європейських країн – Фінляндії, Естонії, Німеччини, Румунії та Польщі.

У Фінляндії навчання відбуватимуться в районах Роваярві і Рованіємі у фінській Лапландії до 28 листопада.

Реклама:

У фінській частині навчань візьмуть участь приблизно 3600 військовослужбовців, з них близько 1250 солдатів міжнародних сил прибудуть до регіону.

Метою навчань є демонстрація оборонних можливостей Альянсу в регіоні Північної Європи, а також відпрацювання оперативного командування, управління і співпраці з Об'єднаним корпусом швидкого реагування Альянсу.

"Масштаб навчань показує, що в разі необхідності ми можемо отримати підтримку від членів Альянсу дуже швидко, а також від командування збройних сил Альянсу. Це гарний приклад того, що наша власна польова артилерія в поєднанні з силами і засобами Альянсу формує міцну оборону в північній частині Фінляндії і НАТО", – сказав полковник Янне Мякітало, керівник навчань.

Загалом у навчаннях НАТО "Динамічний фронт-25" візьмуть участь близько 5 тисяч військовослужбовців з 28 різних країн.

Нагадаємо, з 1 листопада у Латвії стартували перші повномасштабні навчання бригади НАТО.

А 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав щорічні ядерні навчання Steadfast Noon.