У Празі загорілась будівля Національного театру

У чеській столиці Празі гасять пожежу в будівлі Національного театру, який має статус національної пам'ятки архітектури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За словами речника пожежної бригади Войтеха Сосни, пожежники гасять пожежу в роздягальнях. На місці події перебуває велика кількість пожежників з усієї Праги. Оголошено другий рівень тривоги.

фото пожежної служби Праги

"Втручання знаходиться на другій стадії тривоги. Обстеження місця події і визначення масштабів пожежі ще триває", – сказав Сосна.

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Автомобілі пожежної бригади, поліції і рятувальних служб блокують рух, в районі можуть утворюватися затори. Рятувальники направили на місце події спеціальний автомобіль Fénix для евакуації людей.

"Ми співпрацюємо з пожежною службою, наразі Народна вулиця перекрита в одному напрямку від Влтави до Спаленої навколо Національного театру. В іншому все поблизу прохідне, в тому числі трамваї", – повідомив речник поліції Ян Данек.

Людей з будівлі евакуювали. Прессекретар театру Томаш Станек повідомив, що пожежа сталася в роздягальні персоналу, зокрема, прибиральниці.

Нагадаємо, дзвони Собору Паризької Богоматері (Нотр-Даму) в Парижі у п'ятницю, 8 листопада, вперше задзвонили разом після пожежі 2019 року, яка зруйнувала історичну будівлю.

А навесні в центрі Копенгагена спалахнула пожежа в історичній будівлі біржі Берсен. Найбільше постраждала частина будівлі, де був розташований її спіральний шпиль – він невдовзі обвалився, викликавши у багатьох асоціації з пожежею у Соборі Паризької Богоматері 2019 року.