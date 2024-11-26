В Праге загорелось здание Национального театра

В чешской столице Праге тушат пожар в здании Национального театра, который имеет статус национального памятника архитектуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По словам представителя пожарной бригады Войтеха Сосны, пожарные тушат пожар в раздевалках. На месте происшествия находится большое количество пожарных со всей Праги. Объявлен второй уровень тревоги.

"Вмешательство находится на второй стадии тревоги. Обследование места происшествия и определение масштабов пожара еще продолжается", – сказал Сосна.

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Автомобили пожарной бригады, полиции и спасательных служб блокируют движение, в районе могут образовываться пробки. Спасатели направили на место происшествия специальный автомобиль Fénix для эвакуации людей.

"Мы сотрудничаем с пожарной службой, сейчас Народная улица перекрыта в одном направлении от Влтавы до Сожженной вокруг Национального театра. В остальном все поблизости проходное, в том числе трамваи", – сообщил представитель полиции Ян Данек.

Людей из здания эвакуировали. Пресс-секретарь театра Томаш Станек сообщил, что пожар произошел в раздевалке персонала, в частности, уборщицы.

Напомним, колокола Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама) в Париже в пятницу, 8 ноября, впервые зазвонили вместе после пожара 2019 года, который разрушил историческое здание.

А весной в центре Копенгагена вспыхнул пожар в историческом здании биржи Берсен. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен ее спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.