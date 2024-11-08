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Дзвони Нотр-Даму задзвонили вперше після пожежі 2019 року

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Новини — П'ятниця, 8 листопада 2024, 19:51 — Олег Павлюк

Дзвони Собору Паризької Богоматері (Нотр-Даму) в Парижі у п'ятницю, 8 листопада, вперше задзвонили разом після пожежі 2019 року, яка зруйнувала історичну будівлю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Незадовго до 10:30 ранку в п'ятницю почергово почали бити у дзвони Нотр-Даму, аж поки не заграли всі вісім.

"Ще не ідеальний, але ми зробимо, щоб було ідеально. Перше випробування минуло успішно", – сказав Александр Гужон, який відповідає за перевстановлення дзвонів.

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Як відомо, Собор Паризької Богоматері, внесений до переліку світової спадщини ЮНЕСКО, у квітні 2019 року охопила пожежа, яка знищила його дах і шпиль. Після пожежі перші два роки у соборі тривала ліквідація наслідків та технічна підготовка до реставраційних робіт.

На 7 і 8 грудня заплановані урочистості з нагоди відкриття Нотр-Даму, очікується, що всередині собору виступить і президент Франції Емманюель Макрон.

Міністерка культури Франції Рашида Даті нещодавно запропонувала зробити платним вхід до Собору Паризької Богоматері.

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Франція ЄвроЖиття
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