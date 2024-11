Дзвони Нотр-Даму задзвонили вперше після пожежі 2019 року

Дзвони Собору Паризької Богоматері (Нотр-Даму) в Парижі у п'ятницю, 8 листопада, вперше задзвонили разом після пожежі 2019 року, яка зруйнувала історичну будівлю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Незадовго до 10:30 ранку в п'ятницю почергово почали бити у дзвони Нотр-Даму, аж поки не заграли всі вісім.

"Ще не ідеальний, але ми зробимо, щоб було ідеально. Перше випробування минуло успішно", – сказав Александр Гужон, який відповідає за перевстановлення дзвонів.

