У Генштабі Чехії вбачають потребу у збільшенні військових витрат

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Реха вважає, що армія країни потребує більше військових витрат.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Реха вважає, що війна в Україні є попереджувальним сигналом для всіх демократичних країн, які повинні зміцнювати свою оборону і стійкість

"Росія посилює свою наступальну політику щодо України та західного світу і створює коаліцію, до якої входять Іран, Китай і Північна Корея", – заявив він.

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Відтак, очільник Генштабу Чехії підкреслив, що армія країни потребує більше військових витрат, більше професійних солдатів і більше активних резервів, щоб краще підготуватися до нових зобов'язань у сфері колективної оборони.

Своєю чергою міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що оборонний бюджет на наступний рік у розмірі 2% ВВП є абсолютним мінімумом і, можливо, доведеться збільшити витрати до 3%, щоб задовольнити потреби армії.

У вересні президент Чехії Петр Павел під час виступу перед Генасамблеєю ООН закликав держави світу посилити тиск на Росію, а ті країни, які ще не приєдналися до мирних зусиль з врегулювання війни – зробити це.

Також писали, що станом на 2 листопада вже 60 громадян Чехії мають офіційний дозвіл Праги на вступ у лави ЗСУ.

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