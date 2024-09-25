Президент Чехії в ООН закликав посилити тиск на Росію 

Президент Чехії Петр Павел під час виступу перед Генасамблеєю ООН у середу закликав держави світу посилити тиск на Росію, а ті країни, які ще не приєдналися до мирних зусиль з врегулювання війни – зробити це.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Павел відзначив, що членство у Радбезі ООН не є карт-бланшем, і ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій.

"Разом ми повинні чинити більше тиску на Росію, аби вона закінчила свою несправедливу і жорстоку війну", – сказав Павел.

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Мирний саміт у Швейцарії, додав він, чітко підтвердив, що мир в Україні повинен ґрунтуватись на міжнародному праві та принципах суверенітету і територіальної цілісності.

"Цинічна природа політики Росії та її незацікавленість у серйозних мирних переговорах має глобальні наслідки… Чехія закликає тих, хто ще не підтримав наші спільні зусилля, оцінити можливість підписання спільної декларації, погодженої на мирному саміті у Швейцарії", – зазначив президент Чехії.

Він наголосив, що станом на сьогодні досі багато країн, що прагнуть бути глобальними гравцями, тримають мовчання. "Але не забуваймо, що вагання зміцнює агресора", – застеріг Павел.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем Росії після завершення війни.

Міністерство закордонних справ України після цього опублікувало заяву, де відкинуло можливість тимчасового залишення частини української території під окупацією та подібні "половинчасті рішення".

У відповідь Павел заявив, що сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців, може виявитися дуже небезпечним для всіх. Тому, додав він, це питання слід розглядати у світлі того, що є реально можливим.