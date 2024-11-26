В Генштабе Чехии видят потребность в увеличении военных расходов

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Реха считает, что армия страны требует больше военных расходов.

Его слова цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Реха считает, что война в Украине является предупредительным сигналом для всех демократических стран, которые должны укреплять свою оборону и устойчивость

"Россия усиливает свою наступательную политику в отношении Украины и западного мира и создает коалицию, в которую входят Иран, Китай и Северная Корея", – заявил он.

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Следовательно, глава Генштаба Чехии подчеркнул, что армия страны требует больше военных расходов, больше профессиональных солдат и больше активных резервов, чтобы лучше подготовиться к новым обязательствам в сфере коллективной обороны.

В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что оборонный бюджет на следующий год в размере 2% ВВП является абсолютным минимумом и, возможно, придется увеличить расходы до 3%, чтобы удовлетворить потребности армии.

В сентябре президент Чехии Петр Павел во время выступления перед Генассамблеей ООН призвал государства мира усилить давление на Россию, а те страны, которые еще не присоединились к мирным усилиям по урегулированию войны – сделать это.

Также писали, что по состоянию на 2 ноября уже 60 граждан Чехии имеют официальное разрешение Праги на вступление в ряды ВСУ.

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