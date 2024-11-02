Президент Чехії дозволив приєднатися до ЗСУ вже 60 чеським громадянам

На цей час вже 60 громадян Чехії мають офіційний дозвіл Праги на вступ у лави ЗСУ.

Як повідомляє Novinky, пише "Європейська правда", про це сказав речник президента Петера Павела Філіп Платош.

Речник зазначив, що на цей час Петер Павел схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм захищати Україну у лавах ЗСУ, за погодженням з міністерствами оборони, внутрішніх справ та закордонних справ. Загалом надійшов 181 такий запит.

Громадянам Чехії заборонено приєднуватися до іноземної армії без дозволу президента Чехії, за це загрожує кримінальна відповідальність. Проте для тих, хто вже зробив так, є можливість отримати дозвіл "заднім числом".

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Речниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала коментарем, що президенту Чехії "явно не потрібні" ті громадяни, яких він відпустив добровольцями в Україну.

Офіційно відомо про чотирьох чехів, які воювали за Україну добровольцями і загинули. Серед них Карел Кучера, якого на День незалежності Чехії президент Петр Павел посмертно нагородив медаллю "За героїзм". Карел поїхав в Україну без офіційного дозволу, так і не отримавши згоди від тодішнього президента Мілоша Земана.

Цього тижня стало відомо про загибель на фронті ще двох добровольців, які воювали за Україну – одного з Грузії та одного – зі Швеції.





