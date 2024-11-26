Британська поліція продовжує покидати Х через екстремістський контент

Кілька поліцейських підрозділів Великої Британії суттєво скоротили активність у соціальній мережі Ілона Маска X (Twitter) через занепокоєння щодо її ролі в пропаганді насильства та екстремістського контенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Reuters.

Агентство візуально відстежувало пости на X (Twitter) від 44 територіальних поліцейських відділень у Британії та Британської транспортної поліції протягом серпня-листопада та виявило вісім акаунтів, де кількість постів суттєво впала.

Поліція Західного Мідленду – одна з найбільших у Британії, у сфері відповідальності якої перебуває друге за величиною британське місто Бірмінгем, скоротило пости X (Twitter) приблизно на 95% у порівнянні з серпнем-листопадом 2023 року.

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Поліція Ланкаширу, що на півночі Англії, скоротила пости в X (Twitter) приблизно на три чверті порівняно з минулим роком. А поліція Дербіширу після 12 серпня не публікує нічого сама й тільки відповідає на запити.

Поліція Північного Уельсу наразі стала єдиним поліцейським підрозділом у Британії, який офіційно повністю відмовився від X (Twitter).

"Оскільки X більше не є ефективним засобом комунікації, ця зміна не вплинула на нашу здатність взаємодіяти з громадянами в нашому районі", – заявили там.

Нагадаємо, соцмережа Ілона Маска використовувалась для поширення дезінформації, яка спричинила заворушення по всій Британії цього літа, і відновила акаунти, які раніше були заблоковані за екстремізм.

Крім того, коментарі самого Маска про те, що громадянська війна в Британії "неминуча", розкритикували в британському уряді та поліції.