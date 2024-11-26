Британская полиция продолжает покидать Х из-за экстремистского контента

Несколько полицейских подразделений Великобритании существенно сократили активность в социальной сети Илона Маска X (Twitter) из-за беспокойства относительно ее роли в пропаганде насилия и экстремистского контента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Reuters.

Агентство визуально отслеживало посты на X (Twitter) от 44 территориальных полицейских отделений в Великобритании и Британской транспортной полиции в течение августа-ноября и выявило восемь аккаунтов, где количество постов существенно упало.

Полиция Западного Мидленда – одна из крупнейших в Британии, в сфере ответственности которой находится второй по величине британский город Бирмингем, сократила посты X (Twitter) примерно на 95% по сравнению с августом-ноябрем 2023 года.

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Полиция Ланкашира, что на севере Англии, сократила посты в X (Twitter) примерно на три четверти по сравнению с прошлым годом. А полиция Дербишира после 12 августа не публикует ничего сама и только отвечает на запросы.

Полиция Северного Уэльса на данный момент стала единственным полицейским подразделением в Британии, которое официально полностью отказалось от X (Twitter).

"Поскольку X больше не является эффективным средством коммуникации, это изменение не повлияло на нашу способность взаимодействовать с гражданами в нашем районе", – заявили там.

Напомним, соцсеть Илона Маска использовалась для распространения дезинформации, которая вызвала беспорядки по всей Британии этим летом, и восстановила аккаунты, которые ранее были заблокированы за экстремизм.

Кроме того, комментарии самого Маска о том, что гражданская война в Британии "неизбежна", раскритиковали в британском правительстве и полиции.