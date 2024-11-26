У містах Румунії – протести молоді проти ультраправого кандидата в президенти

Сотні молодих людей протягом вівторка, 26 листопада, зібралися в кількох містах Румунії на знак протесту проти перемоги в першому турі президентських виборів ультраправого незалежного кандидата Келіна Джорджеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У Яссах, що на сході Румунії, сотні людей вийшли на центральну площу з картонними плакатами, де було написано зокрема "Ми не повторюємо історію. Ми хочемо демократії" і "Ми за НАТО".

Фото: Digi24

Вони також скандували "Молодь хором кричить тобі: "Не голосуй за диктатора" і "Країна, як на вулиці, не може бути легіонерською", посилаючись на назву ультранаціоналістичного руху, що діяв у Румунії після Першої світової війни та в роки Другої.

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У Тімішоарі сотні молодих людей несли плакати з написами "Демократія, а не крадіжка!" і вигукували гасло грудневої революції 1989 року: "Сьогодні в Тімішоарі, завтра по всій країні".

Десятки людей також зібралися перед префектурою міста Констанца й протестували проти Джорджеску, скандуючи "Народ не хоче тебе, ми не будемо за тебе голосувати" і "Моя Румунія – не твій легіон".

Подібні акції, як вказує Digi24, відбулися в Бухаресті та кількох інших містах країни. Їхні учасники скандували гасла на підтримку демократії, НАТО і Європи та проти екстремізму, таким чином вказуючи на погляди Джорджеску.

Келін Джорджеску – незалежний кандидат, який несподівано посів перше місце у першому турі – є одним із найбільш категоричних пропагандистів антизахідних ідей у Румунії. Вважається, що його популярність, яку не фіксували соціологи, забезпечила кампанія в TikTok.

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